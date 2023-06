Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 37-Jähriger leistet Widerstand

Heilbronn (ots)

Zu einem Widerstand und Beleidigungen gegenüber Angehörigen der Bundespolizei durch einen 37-Jährigen ist es am vergangenen Samstagmorgen (24.06.2023) am Heilbronner Hauptbahnhof gekommen. Gegen 08:20 Uhr sprach der 37 Jahre alte deutsche Staatsangehörige eine Streife der Bundespolizei am Heilbronner Hauptbahnhof in aggressiver Weise an, weshalb er einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Da sich der in Heilbronn wohnhafte Mann zunächst nicht ausweisen konnte, begleitete er die beiden Beamten zur Dienststelle, wobei er sich durchgehend aggressiv gegenüber den Einsatzkräften zeigte. Auf dem Revier selbst beleidigte er schließlich die Beamten und widersetzte sich den anschließenden polizeilichen Maßnahmen, verletzte jedoch niemanden. Den 37-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

