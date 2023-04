Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: VW-Fahrerin kommt von Straße ab

Bild-Infos

Download

Rahden (ots)

Zu einem Alleinunfall ist es am Montagmorgen auf der Diepholzer Straße (B 239) in Rahden gekommen. Eine 49-jährige Autofahrerin verletzte sich leicht.

Zuvor hatte die Frau nach ersten polizeilichen Erkenntnissen um kurz nach 10 Uhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Espelkamp befahren und war aus bisher ungeklärter Ursache in Nähe der Kreuzung zur "Dieklage" mit ihrem VW auf den rechtsseitigen Grünstreifen geraten. Dort verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und prallte gegen einen Straßenbaum. In der Folge überschlug sich der Wagen und fand in einem Graben auf dem Dach liegend seine Endposition. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte um die Frau.

Wegen der erlittenen Verletzungen brachten Rettungskräfte die verunfallte Frau aus Espelkamp ins Krankenhaus Rahden. Der PKW wurde abgeschleppt. Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle kurzfristig gesperrt. Nach Einschätzung der Beamten dürfte sich der Gesamtschaden auf eine geringere fünfstellige Summe belaufen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell