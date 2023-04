Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Parkplatzrempler: Ermittlungen führen zu Halteranschrift

Petershagen (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Polizei gegen acht Uhr wegen einer Unfallflucht zum Edeka-Parkplatz an die Hauptstraße gerufen.

Zuvor hatte nach Angaben von Zeugen ein Autofahrer beim Ausparken einen abgestellten Ford touchiert. Daraufhin war der Fahrer ausgestiegen und nach Begutachtung des Unfallschadens davongefahren.

In der Folge konnte der mutmaßliche Fahrzeugführer dank der aufmerksamen Beobachter ermittelt und durch Beamte der Polizei Niedersachsen an seiner Halteranschrift im Landkreis Nienburg / Weser angetroffen werden. Dabei räumte der Mann ein, mit seinem Wagen in Petershagen gewesen zu sein.

Da sich den Gesetzeshütern Hinweise auf eine vermeintliche Alkoholisierung des 62-Jährigen ergaben, wurde ihm nach einem Alkoholtest eine Blutprobe entnommen. Zudem behielten die Polizisten den Führerschein ein. Nun erwartet den in der Samtgemeinde Uchte wohnenden Mann eine Anzeige.

