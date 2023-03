POL-MI: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Petershagen (ots) - Mit leichten Verletzungen eines Schülers endete am Montagmittag ein Unfall an einer Bushaltestelle in der Ortsdurchfahrt Döhren. Den Erkenntnissen nach hielt gegen 13.55 Uhr ein Schulbus auf der Döhrener Straße in Höhe der Haltestelle "Alte Molkerei" und ließ Schüler aussteigen. Ein 11-jähriger Petershäger lief zum Heck des Busses und wollte hinter dem Fahrzeug die Straße überqueren. Angaben ...

mehr