Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Autohaus und Fahrradgeschäft ein

Porta Westfalica (ots)

Zu einem Einbruch in einen von einem Autohaus und einem Fahrradgeschäft genutzten Gebäudekomplex ist es in der Nacht zu Montag am Erbeweg gekommen.

Den Erkenntnissen zufolge verschafften sich Unbekannte im Zeitraum Sonntag, 22.50 Uhr bis Montag, 7.20 Uhr zunächst über die Haupteingangstür des Autohauses Zutritt zu den Geschäftsräumen und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Dabei nahmen die Täter mehrere Fahrzeugschlüssel an sich.

Anschließend verschaffte man sich von dort gewaltsam Zutritt zu den Räumen des benachbarten Fahrradgeschäftes. Aus dessen Ausstellungsräumlichkeiten entwendeten die Kriminellen in der Folge mehrere hochwertige Fahrräder der Marke Cube. Nach Annahme der Ermittler dürfte zum Abtransport ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein.

Hinweise zu den Tätern oder einem verdächtigen Fahrzeug werden von der Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell