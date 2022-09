POL-HST: Zeugenaufruf nach Beschädigung von Kunstwerken

Franzburg/Richtenberg (ots) - In der Nacht von Donnerstag (01. September 2022) auf Freitag (02. September 2022) kam es in Richtenberg und Franzburg zu mindestens sechs Einbrüchen in Fahrzeuge und Transporter. Nach bisherigen Erkenntnissen haben ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter Fahrzeuge aufgebrochen und dabei Autokennzeichen, ein Navigationsgerät sowie diverse Werkzeuge entwendet. In der Zeit zwischen 18:00 ...

mehr