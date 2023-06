Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 41-Jähriger im Gleisbereich

Wendlingen am Neckar (ots)

Ein 41-Jähriger hielt sich am vergangenen Dienstagnachmittag (20.06.2023) im Gleisbereich des Wendlinger Bahnhofs auf und sorgte damit für einen Polizeieinsatz und die kurzfristige Einstellung des Zugverkehrs. Der rumänische Staatsangehörige war bisherigen Informationen zufolge gegen 16:15 Uhr in den Gleisbereich des Bahnhofs gestiegen und soll sich dort zunächst vor einen abfahrbereiten Regionalzug gesetzt haben. Nachdem aufmerksame Zeugen den Mann, welcher sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, offenbar bereits nach wenigen Minuten aus dem Gleisbereich geholt hatten, konnten alarmierte Einsatzkräfte den 41-Jährigen am Bahnsteig antreffen. Aufgrund seiner aggressiven Stimmung wurde der Mann durch mehrere Streifen in Gewahrsam genommen und zu weiteren Behandlung in eine Spezialklinik verbracht. Die nun bezüglich des Vorfalls ermittelnde Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter). Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell