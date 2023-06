Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autofahrer bei Unfall tödlich verletzt - Weitere Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfall auf Bundesstraße

Auf der B 14 ereignete sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall, der im Berufsverkehr für leichte Behinderungen sorgte. Eine 28-jährige Polo-Fahrerin fuhr auf der linken Fahrspur in Richtung Walbingen und kam aus unbekannten Gründen nach links ab. Dabei prallte sie gegen die Leitplanke, ehe sie nach rechts fuhr und dort einen vorbeifahrenden Lkw streifte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Schorndorf: Unfall beim Abbiegen

An der Anschlussstelle Schorndorf West ereignete sich am Dienstag kurz vor 12 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin bog an der Anschlussstelle nach links in Richtung Aalen ein und missachtete dabei den Vorrang eines Taxis, das aus Richtung Aalen kommend in Richtung Stuttgarter Straße gefahren ist. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden sowohl die beiden Autofahrer sowie die beiden Mitfahrer in den Unfallfahrzeugen leicht verletzt. Die Autos wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Auffahrt zur B 29 in Richtung Aalen blockiert.

Sulzbach an der Murr: Arbeitsunfall

Ein Waldarbeiter wurde am Dienstagnachmittag kurz nach 14 Uhr bei einem Arbeitsunfall verletzt. Der 31-jährige Mann war mit einem Traktor bzw. mit einem am Fahrzeug angebrachten Greifarm in einem Waldgebiet bei Zwerenberg mit Arbeiten beschäftigt. Dabei rutschte der Traktor ca. 10 Meter einen Abhang hinunter, wobei sich der Arbeiter leicht verletzte. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Traktor muss im Nachgang geborgen werden. Ob Sachschaden entstand, ist noch unklar.

Althütte: Autofahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Am Dienstagnachmittag gegen 14.40 Uhr ereignete sich in Althütte ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach vorliegenden Informationen befuhr ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer von Klaffenbach kommend die Hauptstraße und kam im Kurvenbereich nahe der Einmündung Im Steinhäusle aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo er seitlich mit einem entgegenfahrenden Pkw Ford zusammenstieß. Im weiteren Verlauf fuhr der Pkw des Unfallverursachers einige Meter weiter und prallte noch gegen eine Gartenmauer. Der Pkw Ford prallte bei der Karambolage noch gegen einen PKW Skoda, der dortigen Nahbereich parkte. Der 84-jährige Ford-Fahrer wurde beim Unfall schwerverletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Im Anschluss wurde er notärztlich versorgt, erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Seine gleichaltrige Mitfahrerin wurde beim Unfall schwer verletzt und befindet sich in einem Krankenhaus. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 50.000 Euro. Während der Unfallstelle war die Fahrbahn gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Zur Klärung der Unfallursache wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft Stuttgart noch ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfalldetails dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell