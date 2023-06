Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Holz in Brand gesetzt

In der Wilhelm-Maybach-Straße brannte am Montagabend gelagertes Polderholz. Die Feuerwehr war diesbezüglich gegen 18 Uhr zum Löschen im Einsatz. Die Höhe des beim Brand entstandenen Sachschadens ist unklar. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Winnenden: Traktor fiel auf Fahrbahn

Ein Winzer war am Montagabend gegen 19.30 Uhr am Weinberg mit Mäharbeiten beschäftigt, als er mit seinem Gefährt bergabwärts fuhr. Auf dem Gras geriet das Fahrzeug ins Rutschen und somit manövrierunfähig. Der Winzer sprang letztlich vom Fahrzeug ab, das bergabwärts rollte, über eine Stützmauer fuhr und auf der Trollinger Straße zum Liegen kam. Der Traktorfahrer verletzte sich lediglich leicht. Am Traktor entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz, das aus dem Fahrzeug Öl ausgelaufen war.

Leutenbach: Kind übersehen

Ein 37-jähriger Opel-Fahrer fuhr am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr von einem Grundstück auf die Wiesentalstraße ein und übersah hierbei einen 6-jährigen Buben, der dort mit seinem Fahrrad gefahren war. Beim Zusammenstoß wurde dieser leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Korb: Vorfahrt missachtet

Eine 59-jährige Fahrerin eines Pkw Mitsubishi befuhr am Montag die Steinstraße und stieß beim Einbiegen in die Südstraße mit einer 60-jährigen vorfahrtsberechtigten Peugeot-Fahrerin zusammen. Diese verletzte sich beim Zusammenstoß leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14000 Euro. Zudem wurden noch Verkehrszeichen beschädigt.

