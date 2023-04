Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Diebe suchen Autohandel auf + Unfallflucht in Dilleburg + Nach Drogenfahrt Auto beschlagnahmt + In Außenlager eingestiegen + Hoher Lackschaden an Renault +

Dillenburg (ots)

Dillenburg - Frohnhausen: Reifensätze gestohlen und in Werkstatt eingebrochen -

Ein Autohaus am Ortsausgang in Richtung Wissenbach rückte in den zurückliegenden Tagen in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter machten sich auf dem Gelände an dort stehende Container zu schaffen und brachen sie auf. Hieraus ließen sie acht komplette Reifensätze mitgehen. Zudem verschafften sie sich gewaltsam über ein Rolltor Zutritt zu der Werkstatt, ohne offensichtlich Beute mitgehen zu lassen. Der Wert der gestohlenen Reifensätze kann noch nicht beziffert werden. Die Aufbruchschäden summieren sich auf mindestens 200 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Gründonnerstag, gegen 16.00 Uhr und dem gestrigen Dienstag, gegen 08.10 Uhr beobachteten oder denen auf dem Gelände des Autohändlers in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Ford angefahren -

Am Freitagnachmittag beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Adolfstraße geparkten Ford. Zwischen 16.45 Uhr und 17.50 Uhr touchierte der Unbekannte beim Vorbeifahren den vorderen linken Kotflügel des schwarzen KA. Die Reparatur des Schadens wird mindestens 1.000 Euro kosten. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Mittenaar - Bicken: Berauscht und ohne Führerschein, jetzt auch ohne Auto! -

Strafverfahren wegen einer Drogenfahrt sowie wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis kommen auf einen berauschten 42-Jährigen zu, den Herborner Polizisten gestern Morgen in seinem Auto stoppten. Konzentrations- und Reaktionstests des in Mittenaar lebenden Opelfahrers ließen den Verdacht zu, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest reagierte auf THC, Amphetamin, Opiate und Kokain. Er musste sich auf der Herborner Wache einer Blutentnahme unterziehen. Die Staatsanwaltschaft ordnete wegen Wiederholungsgefahr die Beschlagnahme des Opels an. Gegen den 42-Jährigen ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft bereits mehrfach wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Aßlar: Propangasfalschen gegriffen -

Am Rewe-Getränkemarkt im Walbergraben bedienten sich Diebe aus dem Propangasflaschen-Lager. Zwischen Donnerstagabend, gegen 20.00 Uhr und Samstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr brachen sie das Schloss zum dem Außenlager auf und griffen sich 12 Gasflaschen der 11-Kilo-Klasse. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter ihre Beute in Richtung Hermannsteiner Straße trugen und dort in einen Wagen oder auf einen Anhänger verluden. Der Wert des Propangases beläuft sich auf rund 750 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen bzw. Fahrzeugen, die in diesem Zusammenhang am Rewe-Markt oder an der Hermannsteiner Straße auffielen, nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Schöffengrund-Schwalbach: Auto zerkratzt-

Rund 3.500 Euro Lackschaden ließen Unbekannte an einem weißen Renault Megane zurück. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in die Fahrertür, den vorderen Kotflügel der Fahrerseite und die Motorhaube des Franzosen. Wer hat die Täter zwischen dem 02.04.2023 (Sonntag) und dem 09.04.2023 (Ostersonntag), gegen 10.00 Uhr in der Straße "Karlseck" beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

