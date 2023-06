Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Erneuter Schaden bei "Schockanruf" - Einbruch in Neubaukomplex - Unfallfluchten - Mann von Hund gebissen - Sonstiges

Aalen: Erneuter Schaden bei "Schockanruf"

Am heutigen Dienstag wurden dem Polizeipräsidium Aalen wieder mehrere sogenannte Schockanrufe im Stadtbereich von Aalen gemeldet.

Gemäß der mittlerweile weit verbreiteten Betrugsmasche meldete sich gegen 10:30 Uhr eine weibliche Person mit weinerlicher Stimme bei einem 81-jährigen Mann aus Wasseralfingen. Die Anruferin gab sich als Tochter des Seniors aus und schilderte in dramatischer Art und Weise, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem ein Kind tödlich verletzt worden sei. Die Anruferin gab an, dass sie nun dringend Bargeld benötige, damit eine Kaution zur Abwendung einer Haftstrafe gezahlt werden kann.

Der 81-Jährige konnte in einem über zwei Stunden dauernden Telefonat so sehr beeinflusst werden, dass er letztendlich gegen 12.35 Uhr tatsächlich einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen vermeintlichen Amtsboten in der Martin-Knoller-Straße übergab.

Der Abholer, der einen auffallend runden Kopf und helle Haare hatte, war etwa 35-40 Jahre alt und ca. 170cm groß. Er hatte eine untersetzte Figur und wog geschätzt mindestens 85kg. Er trug ein verwaschenes rotes T-Shirt und eine olivfarbene ¾-Hose.

Personen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361/97960 in Verbindung zu setzen.

Das Polizeipräsidium Aalen warnt nochmals eindringlich vor solchen Telefonbetrügern oder auch vor angeblichen "Polizisten", die ihre Opfer über das Telefon ausfragen oder sogar zur Herausgabe von Geld und Wertsachen verleiten. Die "echte Polizei" verlangt niemals eine Kaution, oder nimmt Geld oder sonstige Wertsachen in Empfang, schon gar nicht an der Haustür.

Bei den sogenannten "Schockanrufen" rät die Polizei dringend dazu aufzulegen und über die bekannten Rufnummern mit Sohn, Tochter, Enkel oder Nichte direkt Kontakt aufzunehmen. Sollten diese nicht sofort erreicht werden, sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen und sich gegebenenfalls zunächst bei Bekannten oder bei der "echten" Polizei Rat holen. Notieren Sie sich die Telefonnummer ihres örtlichen Polizeireviers oder Polizeipostens in der Nähe des Telefons - sollten Sie dann einen Anruf eines angeblichen Polizisten bekommen, legen Sie auf und rufen zunächst unter der von ihnen notierten Nummer bei ihrem Polizeirevier oder Polizeiposten an.

Sollten Sie die Betrüger zur Abholung von Bargeld und Wertgegenständen bei einer Bank überzeugt haben, so nehmen Sie die Hinweise der Bankmitarbeiter, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, ernst und hinterfragen die Situation - auch wenn Sie in Sorge um ihre Liebsten sind!

Ein Info-Blatt zu Umgang und Verhalten bei Anrufen von "falschen Polizeibeamten", "Schockanrufen" oder weiteren Maschen von Telefonbetrügern finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/285-IB-Vorsicht-Falscher-Polizist-am-Telefon.pdf .

Sollten Sie selbst nicht die Möglichkeit haben die Unterlagen herunterzuladen oder auszudrucken, so bitten Sie Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn um Hilfe - oder wenden sich an Ihr örtliches Polizeirevier! Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bezüglich diesen Betrugsmaschen!

Jagstzell: Mann von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Die Polizeihundeführerstaffel Kirchberg / Jagst sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich bereits am Donnerstag, 01.06.2023 im Bereich Jagstzell-Keuerstadt zugetragen hat. Ein 27-jähriger Radfahrer befuhr einen Waldweg, als an der Kreuzung am dortigen Forsthaus, ein nicht angeleinter, weißer Hund auf dem Weg stand. Als der Radfahrer am Hund vorbeifahren wollte, sprang dieser hoch und biss den 27-Jährigen. Hierdurch erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen. Der Hund soll laut dem Mann eine Schulterhöhe von etwa 70 cm haben. Die Frau, die mit dem Hund unterwegs war, soll mittleren Alters sein. Zeugen, die Hinweise zum Hund bzw. zur Hundeführerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 mit der Polizeihundeführerstaffel in Verbindung zu setzen.

Aalen: Einbruch in Neubaukomplex

Zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Diebe Zutritt zu einem Neubaukomplex in der Stuttgarter Straße. Nachdem sie mehrere Türen aufgehebelt haben, entwendeten sie akkubetriebene Bosch-Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro. Der entstandene Sachschaden an den aufgebrochenen Brandschutztüren beläuft sich auf ebenfalls etwa 10.000 Euro. Hinweise auf die Tat oder den Verbleib der entwendeten Geräte nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Skoda, welcher am Montag zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr im Parkhaus Spitalstraße im Westlichen Stadtgraben abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Parkenden PKW beschädigt II

Vermutlich beim Wenden kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Opel, welcher zwischen Freitagnacht, 3 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr auf einem Parkplatz in der Sperberstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364/955990

Schwäbisch Gmünd: Mercedes beschmiert

Mit einem wasserfesten Stift wurde ein Mercedes beschmiert, welcher am Montag zwischen 10 Uhr und 14 Uhr auf dem Parkplatz der Pädagogischen Hochschule in der Oberbettringer Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

