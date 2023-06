Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bahnbetriebsunfall am Bahnhof Sachsenheim

Zu einer Kollision zwischen einem Regionalzug und dem herabhängenden Teil einer Oberleitung ist es am gestrigen Montagabend (19.06.2023) am Sachsenheimer Bahnhof gekommen. Bisherigen Informationen zufolge soll ein Bagger bei vorherigen Bauarbeiten auf dem Nebengleis die Oberleitung touchiert und hierbei leicht beschädigt haben, wodurch ein Teil der Oberleitung herunterhing. Ein aus Bietigheim-Bissingen kommender Regionalzug kollidierte anschließend gegen 19:20 Uhr mit dem herunterhängenden Teil der Leitung. Durch den Vorfall wurde sowohl die Oberleitung als auch die Regionalbahn im Bereich der Außenverkleidung und des Stromabnehmers beschädigt. Die 53 Reisenden des Zuges blieben hingegen bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt und konnten von den alarmierten Einsatzkräften auf den nahegelegenen Bahnsteig evakuiert werden. Mitarbeitende der Deutschen Bahn waren bis in die frühen Morgenstunden des heutigen Tages (20.06.2023) mit den Reparaturarbeiten an der Oberleitung beschäftigt, weshalb der komplette Zugverkehr im Sachsenheimer Bahnhof erst wieder um 05:20 Uhr freigegeben werden konnte. Der Zug war hingegen nicht mehr fahrbereit und musste zur Reparatur in eine Werkstatt verbracht werden. Die Bundespolizei untersucht den Vorfall und die genauen Hintergründe der beschädigten Oberleitung.

