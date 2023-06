Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 22-Jährige beleidigt und angegriffen

Stuttgart (ots)

Zu einer Körperverletzung und mehrfacher verbaler Beleidigung zum Nachteil einer 22-Jährigen ist es am vergangenen Donnerstag (15.06.2023) in einer S-Bahn der Linie S4 gekommen. Zunächst hatten zwei bislang unbekannte Täterinnen die 22-Jährige gegen 22:15 Uhr in einer S-Bahn der Linie S4 auf der Fahrt von Ludwigsburg in Richtung Schwabstraße angesprochen und offenbar ohne ersichtlichen Grund mehrfach verbal beleidigt. Die Geschädigte verließ die Bahn daraufhin beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof zusammen mit einem Bekannten, wobei ihr die beiden Täterinnen wohl folgten. Am Bahnsteig sollen die beiden Unbekannten die Reisende dann erneut beleidigt und auch körperlich angegriffen haben. Als die Geschädigte den Notruf wählte flohen die beiden weiblichen Jugendlichen in bislang unbekannte Richtung. Aktuellen Erkenntnissen zufolge ist die erste Täterin offenbar circa 163 cm groß, unter 18 Jahren alt, hat schwarze lange Haare und trug zur Tatzeit eine helle Hose und ein weißes Oberteil, sowie eine dunkle Sonnenbrille. Die zweite Unbekannte ist vermutlich ebenfalls unter 18 Jahren alt, hatte mittellange dunkle Haare, ist unter 163 cm groß und trug zur Tatzeit eine graue Jogginghose, ein graues Oberteil und eine rote Bauchtasche. Beide Täterinnen trugen bisherigen Informationen zufolge zudem weiße Schuhe. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Täterinnen machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

