Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Böschungsbrand sorgt für Einschränkungen im Zugverkehr

Kirchheim unter Teck (ots)

Aufgrund eines Böschungsbrandes kam es am gestrigen Sonntag (18.06.2023) zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Gegen 14:45 Uhr wurde den Leitstellen der Feuerwehr und Polizei ein Böschungsbrand an der Bahnstrecke Stuttgart-Ulm auf Höhe Kirchheim unter Teck gemeldet. Umgehend verlegten mehrere Streifen der Landes- und Bundespolizei, sowie der Feuerwehr an den Ereignisort. Aufgrund der hohen Temperaturen breitete sich das Feuer aus, konnte jedoch nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Auch eine Drohne wurde zur Überwachung möglicher Glutnester eingesetzt. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen musste der Zugverkehr auf der Strecke zeitweise eingestellt werden, was zu Einschränkungen im Bahnverkehr führte. Der Verkehr auf der nahegelegenen Autobahn wurde hingegen nur leicht beeinträchtigt. Aktuell wird nicht von einem vorsätzlichen Entzünden ausgegangen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell