BPOLI S: Mann randaliert in der Bahnhofsbuchhandlung und leistet Widerstand

Ulm (ots) - Stuttgart: Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten am Mittwochabend (14.06.2023) einen 27-Jährigen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls vorläufig festnehmen. Der syrische Staatsangehörige hatte offenbar gegen 20:00 Uhr in dem ICE von München Richtung Frankfurt am Haltepunkt Ulm einem 44-Jährigen sein Smartphone aus der Hand gerissen und flüchtete. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung ...

