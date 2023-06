Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Ellwangen Zeugen gesucht: Zug beschossen

Ostalbkreis/Schwabsberg (ots)

Ostalbkreis/Schwabsberg: Am gestrigen Dienstagabend (13.06.2023) wurde ein Metropolexpress auf dem Weg in Richtung Crailsheim gegen 17:40 Uhr von einem bislang unbekannten Täter mutmaßlich mit einem Luftgewehr oder einer vergleichbaren Waffe beschossen. Bisherigen Informationen zufolge ereignete sich die Tat zwischen Schwabsberg und Schrezheim. Hierbei wurde eine Fensterscheibe des Zuges in Fahrtrichtung rechts beschädigt. Das Geschoss war nach vorläufiger Einschätzung nicht geeignet, die Scheibe zu durchschlagen. Ein Reisender, welcher sich in unmittelbarer Nähe des beschossenen Fensters befand, informierte die Landes- und Bundespolizei über den Sachverhalt. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Zug bei dem vorzeitigen Halt in Jagstzell in Augenschein nehmen. Weitere kriminaltechnische Untersuchungen werden im Laufe des heutigen Tages vorgenommen. Durch den Vorfall wurden aktuellen Informationen zufolge keine Personen verletzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden

