Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Angriff auf einen 15-Jährigen am Bahnhof Freiberg: Zeugen gesucht

Freiberg (ots)

Freiberg (Neckar): Zu einem Körperverletzungsdelikt durch einen bisher unbekannten Täter ist es am Freitag (09.06.2023) am Bahnsteig des Bahnhofes Freiberg (Neckar) gekommen.

Bisherigen Informationen zufolge befand sich der 15-jährige Geschädigte in Begleitung seiner Freundin auf einer Wartebank am Bahnsteig, als ein bisher unbekannter Täter die weibliche Begleitung offenbar verbal belästigte. Laut Zeugenaussagen soll die unbekannte Person den 15-Jährigen im weiteren Verlauf körperlich attackiert haben. Hier trat er ihm wohl gegen sein Bein, schubste ihn, sodass er zu Boden fiel und trat dem 15-Jährigen anschließend gegen seinen Kopf. Laut aktuellen Erkenntnissen floh der Täter in die gerade abfahrende S-Bahnlinie 4 in Richtung Marbach am Neckar. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter 0711/870350 zu melden. Bei dem Täter soll es sich um einen schlanken, europäisch aussehenden Mann handeln, welcher ca. 180 -185 cm groß sei. Weiterhin trug er augenscheinlich eine Basecap, eine Sonnenbrille, ein dunkles T-Shirt mit einer Arbeitshose und Arbeitsschuhen. Der Mann war offenbar mit einem Cityroller unterwegs und trug einen Rucksack.

