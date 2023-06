Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Festnahme nach Diebstahl

Ulm (ots)

Stuttgart: Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten am Mittwochabend (14.06.2023) einen 27-Jährigen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls vorläufig festnehmen. Der syrische Staatsangehörige hatte offenbar gegen 20:00 Uhr in dem ICE von München Richtung Frankfurt am Haltepunkt Ulm einem 44-Jährigen sein Smartphone aus der Hand gerissen und flüchtete. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann durch die Personenbeschreibung und durch die Ortung des gestohlenen Smartphones in einem nahegelegenen Parkhaus vorläufig festnehmen. Bei dem mutmaßlichen Täter wurden neben dem gestohlenen Smartphone auch weiteres Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Der 27-Jährige wurde auf die Dienststelle gebracht und nach einer Haftrichtervorführung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Gegenstände wie Koffer oder Taschen nie unbeaufsichtigt zu lassen. Führen Sie Bargeld, EC- und Kreditkarten am Körper verteilt mit sich.

