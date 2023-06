Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 15-Jährige prügeln sich am Bahnsteig

Herrenberg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im Alter von 15 bis 18 Jahren ist es gestern Nachmittag (15.06.2023) gegen 16:15 Uhr am Bahnhof Herrenberg gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es offenbar zunächst am Bahnsteig 1 zwischen einem 15-jährigen syrischen Staatsangehörigen und einer 18-Jährigen zu einer verbalen Streitigkeit gekommen, die sich im weiteren Verlauf auf Bahnsteig 2 verlagerte. In der Folge kam es zwischen dem 15-jährigen syrischen Staatsangehörigen und einem 15- jährigen afghanischen Staatsangehörigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei erlitten beide Verletzungen am Hals und Nackenbereich, lehnten aber eine medizinische Versorgung ab. Die alarmierten Kräfte der Polizei konnten alle Personen antreffen und die Identität feststellen. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts einer wechselseitigen Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell