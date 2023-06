Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Mit Schlagring attackiert

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen (18.06.2023) attackierten zwei bislang unbekannte Täter zwei Männer am Haltepunkt Stadtmitte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Unbekannten am gestrigen Morgen gegen 04:50 Uhr mit den 31 und 21 Jahre alten Geschädigten zunächst in eine verbale Streitigkeit geraten sein. Im Zuge dessen attackierten die beiden Täter die zwei Geschädigten nach kurzer Zeit offenbar auch körperlich mit Schlägen und Tritten, hierbei soll auch ein Schlagring eingesetzt worden sein. Der 31-Jährige stürzte in Folge eines Schlages offenbar in den Gleisbereich, konnte diesen daraufhin jedoch selbstständig wieder verlassen. Die beiden circa 20-30 Jahre alten Angreifer flohen noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte vom Tatort und konnten bei einer anschließenden Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Geschädigten wurden durch die Einsatzkräfte versorgt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Täter sollen circa 170 cm groß sein und ein arabisches bzw. afrikanisches Erscheinungsbild haben. Der erste Unbekannte trug laut aktuellen Informationen ein weißes T-Shirt, eine schwarze lange Hose und helle Schuhe. Der zweite Angreifer soll hingegen ein weiß-schwarz gestreiftes T-Shirt, eine schwarze kurze Hose und dunkle Schuhe getragen haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

