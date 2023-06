Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrgast zieht Notbremse

Plochingen (ots)

Bei der Ausfahrt aus dem Plochinger Bahnhof zog ein 42 Jahre alter Fahrgast am vergangenen Freitagabend (23.06.2023) die Notbremse einer S-Bahn ohne einen hierfür erforderlichen Rechtfertigungsgrund zu besitzen. Der rumänische Staatsangehörige war ersten Erkenntnissen zufolge gegen 18:30 Uhr am Bahnhof Plochingen in eine S-Bahn der Linie S1 in Richtung Kirchheim (Teck) gestiegen. Bei der Ausfahrt des Zuges bemerkte der 42-Jährige dann offenbar, dass er sich in der falschen S-Bahn befand. Daraufhin soll der Beschuldigte die Notbremse des Zuges betätigt haben, um diesen wieder verlassen zu können. Der Zug kam kurz hinter dem Bahnsteig zum Stehen, verletzt wurde durch den Vorfall bisherigen Informationen zufolge niemand. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Mann noch im Zug antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachtes des Missbrauchs von Notrufen rechnen. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Notbremsen nur mit einem entsprechenden Rechtfertigungsgrund gezogen werden dürfen und ein Missbrauch strafbar ist.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell