POL-OS: Wallenhorst: Honda mit Totalschaden zurückgelassen - Polizei prüft Zusammenhang mit nächtlicher Unfallflucht - Zeugenaufruf

Wallenhorst (ots)

In der Nacht zum Montag kam es in der Honeburger Straße (Hnr 2) zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 1.20 Uhr stieß ein Unbekannter vermutlich beim Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug gegen ein Auto, welches zuvor auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Unfallaufnahme stießen Polizeibeamte auf ein Bauteil des verursachenden Fahrzeuges, welches infolge der Kollision von der Karosserie abgetrennt wurde. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Bauteil zu einem Honda vom Typ Civic gehört. Einige Stunden später wurde der Polizei gegen 5.50 Uhr ein solches Fahrzeug gemeldet, welches verunfallt in einem Graben in der Straße Mühlenheide stehen soll. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der stark beschädigte Honda offensichtlich von seinem Fahrer zurückgelassen wurde. Erste Ermittlungen ergaben einen möglichen Zusammenhang zu der vorherigen Unfallflucht in der Honeburger Straße. Neben dem Fahrzeug fanden die Polizisten einen Führerschein sowie Ausweispapiere eines 22-Jährigen aus Wallenhorst. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Honda beschlagnahmt und nun auf möglichen Spuren untersucht. Die Polizei aus Bramsche bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den beiden Vorfällen geben können, sich unter 05461/94530 zu melden.

