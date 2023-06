Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kollision zwischen Radfahrer und Pkw

Trier (ots)

Bereits am 16.05.2023, gegen 07:50 Uhr, kam es in der Augustinusstraße in Trier zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte der Fahrer eines grauen 3er BMW Kombi aus der Ein-/Ausfahrt zu den dortigen Kreditinstituten, sowie weiteren Firmen, auf die Augustinusstraße einzufahren (dieser Straßenteil nennt sich ebenfalls Augustinusstraße). Die Ein-/Ausfahrt kreuzt in diesem Bereich einen Fußgängerweg. Auf dem Fußgängerweg fuhr ein 8-jähriger Junge mit seinem Fahrrad von der Karl-Carstens-Straße kommend. Durch die Kollision wurde der 8-jährige Junge leicht verletzt und es entstand sowohl an dem Fahrrad, als auch an dem Pkw Sachschaden. Ein bisher bekannter Zeuge ist lediglich ein s.g. "Knallzeuge", der die eigentliche Kollision nicht beobachtet hat. Gesucht werden Zeugen, die die Kollision zwischen Radfahrer und Pkw beobachtet haben. Diese wenden sich bitte an die Polizeiwache Innenstadt in Trier.

