Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Trier-Quint (ots)

In der Nacht von Dienstag, dem 30.05.2023, auf Mittwoch, den 31.05.2023, beschädigten bislang unbekannte Täter ein am Straßenrand der Quinter Straße in Trier-Quint geparktes Fahrzeug, indem sie auf dieses stiegen und das Fahrzeugdach dadurch eindrückten. Am Fahrzeug, bei dem es sich um einen schwarzen Citroen handelte, entstand dabei ein Schaden im niedrigen 4-stelligen Bereich. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt, insbesondere zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 in Verbindung zu setzen.

