Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl aus Baucontainer zwischen Freisen und Rückweiler

Rückweiler (ots)

Am Montag, den 29.05.2023 zwischen 05:00 Uhr und 05:15 Uhr brachen bislang UT in einen Baucontainer zwischen Rückweiler und Freisen ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Der Baucontainer steht unmittelbar neben der Autobahnbrücke ca. 500m von der Ortslage Rückweiler entfernt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783/9910 mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell