Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Schillingen (ots)

Am Donnerstag, den 01.06.2023, kam es gegen 00:35 Uhr in Schillingen, Hochwaldstraße, Höhe Hausnummer 8, zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem dort geparkten Wohnanhänger. Der flüchtige Pkw befuhr die Hochwaldstraße aus Fahrtrichtung Kell am See kommend und flüchtete anschließend Richtung Ortsmitte Schillingen, eventuell Fahrtrichtung Mandern oder Heddert. Ermittlungen an der Unfallörtlichkeit ergaben, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen dunklen Land Rover/Range Rover GJ32 handelt, welcher Beschädigungen im Frontbereich aufweisen muss. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefonnummer: 06503/9151-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell