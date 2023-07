Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Weitere Schwerpunktkontrolle von Polizei und Ordnungsamt

Osnabrück (ots)

In der Zeit von 18 Uhr bis 02 Uhr führten Polizei und Ordnungsaußendienst am Freitag erneut eine gemeinsame Kontrolle durch. Am Ledenhof wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz geahndet. Im Bereich Johannisstraße, Schlossgarten, Große Rosenstraße und Seminarstraße wurden zahlreiche Kleingruppen angehalten und kontrolliert. In der Hasestraße wurde ein amtsbekannter 25-Jähriger überprüft, er hatte keine Haftpflichtversicherung für seinen Hund und konnte auch die Sachkunde zur Haltung des Tieres nicht nachweisen. In der Buerschen Straße wurden zwei Spielhallen kontrolliert, an der Bremer Straße ein Gastronomiebetrieb. Alle Betriebe wurden bemängelt, der Ordnungsaußendienst leitete Ermittlungsverfahren ein. In der Johannisstraße störte ein 37-jähriger Osnabrücker die Einsatzkräfte bei der Kontrolle einer Personengruppe. Der Mann skandierte volksverhetzende Parolen und zeigte den Hitlergruß. Gegen den Osnabrücker wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und er erhielt einen Platzverweis. Als er erneut in der Johannisstraße auftauchte, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Missachtung des Platzverweises eingeleitet. Erst als ihm die Ingewahrsamnahme in Aussicht gestellt wurde, verließ der Mann die Johannisstraße.

Insgesamt wurden sieben Strafverfahren eingeleitet, siebenundzwanzig Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet und sechs sonstige Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

