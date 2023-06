Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Unfallflucht im Luhrmannsweg gesucht - 24-Jährige am Boden liegend beschimpft

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagvormittag (7.45 Uhr) kam es im Luhrmannsweg zu einem Beinahezusammenstoß zwischen einem Auto und einer Pedelec-Fahrerin. Nachdem der Kleinwagen plötzlich aus einer Parklücke in Höhe der Hausnummer 2 fuhr und dabei die Frau auf ihrem Zweirad übersah, leitete die 24-Jährige eine Vollbremsung ein. Hierdurch geriet sie ins Straucheln und stürzte zu Boden. Noch vor dem Beinahezusammenstoß hatte die Pedelec-Fahrerin gewartet, das Auto wär nämlich Sekunden zuvor erst in die Parklücke gefahren. Nach dem Sturz beschimpfte die Ausparkende, eine Frau mit dunklen langen Haaren, die verletzt am Boden liegende Osnabrückerin durch ihr geöffnetes Fenster. Danach fuhr sie davon, ohne sich nach dem Gesundheitszustand der 24-Jährigen zu erkundigen. Die Frau begab sich anschließend mit leichten Verletzungen selbstständig in ärztliche Behandlung und meldete den Vorfall der Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen einer Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung und bitten Zeugen, die Hinweise zu der Verursacherin oder ihrem Fahrzeug geben können, sich unter 0541/327-2515 zu melden. Besonders eine Frau, die der Verletzten zur Hilfe kam, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

