Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht

Bernkastel-Kues (ots)

Am 29.07.2023, gg. 22:00 Uhr, kam es in der Brüningstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem dunklen Kleinwagen und einem geparkten Lkw.

Der Kleinwagen befuhr die Brüningstraße von der Cusanusstraße kommend in Rtg. Alt-Kues. In Höhe der Haus-Nr. 95 streifte der Pkw den Lkw und beschädigte diesen an der rechten Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Vor Ort konnte das Gehäuse eines rechten Außenspiegels aufgefunden und sichergestellt werden. Demnach könnte es sich bei dem Kleinwagen um einen Fiat gehandelt haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegen genommen.

