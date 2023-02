POL-AC: Täter nach Tankstellenüberfall festgenommen - Polizei ermittelt

Aachen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Lütticher Straße/ An der Schanz ist eine Frau Mittwochabend (22.02.2023) schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen 18.40 Uhr auf der Straße "An der Schanz" unterwegs und bog nach rechts in die Lütticher Straße ab. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer Frau, ...

