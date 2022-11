Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannter schlägt zu

Am Mittwoch wurde eine 14-Jährige in Ulm in einer Straßenbahn angegangen.

Ulm (ots)

Gegen 16.10 Uhr stieg die 14-Jährige in die Straßenbahnlinie 1 an der Haltestelle Theater ein. Die Straßenbahn fuhr in Richtung Willy-Brandt-Platz. Beim Einsteigen trug die Jugendliche wohl noch keine Maske. Darüber regte sich ein unbekannter Mann wohl auf. Er soll den Teenager sogleich beleidigt haben und mit seinem Ellbogen gegen deren Körper geschlagen haben. Am Willy-Brandt-Platz verließ der Unbekannte die Straßenbahn. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Unbekannte war etwa 180 bis 190 cm groß, um die 40 Jahre alt und hatte eine normale Statur. Er trug einen orangenen Mundschutz und eine hellbraune Lederjacke.

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

