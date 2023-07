Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Leichtverletzte und zwei zerstörte PKW bei Verkehrsunfall auf der B 5

Vellahn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 5 bei Vellahn sind am Sonnabendmittag zwei Autoinsassen leicht verletzt worden, darunter ein fünfjähriges Kind. Nach ersten Erkenntnissen hat vermutlich ein misslungenes Überholmanöver zum Zusammenstoß zweier PKW geführt. Das Auto eines 19-Jährigen war den Aussagen der Beteiligten zufolge bei einem Überholvorgang mit einem vorausfahrenden PKW kollidiert, dessen Fahrerin zu diesem Zeitpunkt einen Fahrradfahrer überholen wollte. Dabei verletzten sich der 19-jährige Autofahrer sowie ein 5 Jahre alter Junge aus dem vorausfahrenden Auto jeweils leicht. Beide erlitten einen Schock und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Der entstandene Gesamtschaden ist vor Ort zunächst auf ca. 25.000 Euro geschätzt worden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 5 an der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

