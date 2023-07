Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in den Edeka-Markt Schönecken - Täter gefasst

Schönecken (ots)

Am Sonntagmorgen, um 00:30 Uhr beobachtet eine aufmerksame Zeugin, wie ein Täter mittels Hammer an der Eingangstür des Edeka-Markts in Schönecken versucht, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Da dies zunächst nicht gelingt, nimmt er sich einen Schachtdeckel zur Hilfe und schlägt die Scheibe der Eingangstür ein. Anschließend begibt er sich in den Markt, um Tabakware aus dem Kassenbereich zu entwenden. Die Zeugin verständigt sofort die Polizei Prüm, deren Kräfte nach nur wenigen Minuten vor Ort erscheinen und den Täter im Objekt stellen können. Der Täter wird dem Gewahrsam der Polizei Prüm zugeführt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

