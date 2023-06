Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Haltern am See: Schwerpunktkontrollen im Ferienreiseverkehr

Recklinghausen (ots)

Sommerzeit ist Reisezeit. Damit alle sicher in den Urlaub kommen und natürlich auch wieder zurück, hat die Polizei Recklinghausen am Donnerstag (22.06.2023) schwerpunktmäßig Autofahrende in Dorsten und Haltern am See im Blick gehabt.

Bei insgesamt 104 Fahrzeugen überprüften Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte die Ladungssicherung der Fahrzeuge, Überladungen und technische Mängel. Gleichzeitig wurde aber auch auf Verstöße in den Bereichen Handynutzung am Steuer, Gurtpflicht und Geschwindigkeit geachtet.

In 211 Fällen kam auf Fahrzeugführende ein Verwarnungsgeld zu, davon sind 195 Verwarnungsgelder auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Weiter mussten 47 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden, davon 39 wegen stärker überhöhter Geschwindigkeit.

In drei Fällen waren die Mängel an Fahrzeugen so groß, dass die Weiterfahrt vor Ort untersagt werden musste. Bei einem Autofahrer gab es Hinweise auf den Konsum von Drogen - er musste für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell