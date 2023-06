Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Auf der Hohe Straße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag in einen Mobilfunkladen eingebrochen. Die Täter zerstörten die Glastür und gelangten so ins Geschäft. Gestohlen wurden vermutlich mehrere Handyattrappen und Smartwachtes. Genaue Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Eine Zeugin hatte ein verdächtiges Geräusch gehört und dann drei Täter gesehen, die wegrannten. Der Einbruch passierte kurz nach Mitternacht, gegen 0.10 Uhr.

Marl:

Auf der Breddenkampstraße wurde am späten Donnerstagabend bei einer Bankfiliale eingebrochen. Der Alarm löste aus, die Täter flüchteten ohne Beute. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie gegen 23 Uhr ein Fenster aufgehebelt und öffneten auch im Inneren des Gebäudes mehrere Türen gewaltsam.

Recklinghausen:

Gegen 2 Uhr in der Nacht auf Freitag sind unbekannte Täter in einen Kiosk auf der Bochumer Straße eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein und nahmen Zigaretten mit. Eine Zeugin hatte Lärm gehört und konnte dann sehen, wie zwei Männer mit weißen Tüten flüchteten. Die Täter wurden als schlank und dunkel gekleidet beschrieben.

Waltrop:

Auf der Dortmunder Straße wurde am Donnerstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten dann offenbar gezielt das Schlafzimmer. Es wurden Schmuck, Münzen und eine Spardose gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen oder zu Tatverdächtigen geben können. Wenn Sie etwas dazu wissen, dann rufen Sie bitte die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell