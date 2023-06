POL-EL: Dörpen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots) - Am Dienstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:50 Uhr wurde in Papenburg an der Straße Splitting rechts ein brauner VW Transporter beschädigt, der dort auf einem Parkstreifen parkte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 EUR an einem Außenspiegel des Transporters. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0, in ...

