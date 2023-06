POL-MFR: (659) Radfahrer leblos aufgefunden - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagabend (01.06.2023) kam es im Nürnberger Stadtteil Gleißhammer zum Brand in einer Wohnung. Der 52 - jährige Bewohner musste leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werde. Gegen 19:00 Uhr war der Feuerwehr ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Bertastraße gemeldet worden. Im Wohnzimmer der Wohnung im ersten Obergeschoss war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ...

