Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Balkonbrand mit hohem Sachschaden

Bendorf (ots)

Am späten Nachmittag des 17.05.2023 kam es in der Hauptstraße in Bendorf zu einem Balkonbrand. Der Balkon eines Mehrfamilienhauses geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und drohte auf angrenzende Räume überzugreifen. Durch die Feuerwehr in Bendorf konnte eine Ausbreitung des Brandes erfolgreich verhindert und der Brand schließlich auch vollständig gelöscht werden. Der Schaden an Haus und Balkon dürfte sich auf etwa 70.000 EUR belaufen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. In der Hauptstraße kam es wegen der Löscharbeiten für ca. 90 Minuten zu Verkehrsbehinderungen.

Als Brandursache wird ein nicht ausreichend abgelöschter Grill auf dem Balkon vermutet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell