Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gefährliche Körperverletzung

Bendorf/Rhein (ots)

Bereits am Samstag 22.04.23 kam es in Bendorf, Am Röttchenshammer, zu einer Gefährlichen Körperverletzung. Dieses wurde erst Anfang Mai 23 bei der Polizei angezeigt. Der Geschädigte wurde nach seinen Angaben durch eine weibliche Person mit einem Baseballschläger angegriffen und verletzt. Er war mit einem Roller unterwegs und trug während des Angriffes einen Helm. Nach Angaben des Geschädigten sollen Anwohner und Zeugen den Angriff beobachtet haben. Die PI Bendorf bittet nun Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden, pibendorf@polizei.rlp.de oder Tel.: 02622-94020.

