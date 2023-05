POL-PDKO: PI Andernach: Böschungsbrand

Mülheim-Kärlich (ots) - In der Nacht vom 12.05.2023, 20:00 - 13.05.2023, 08:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in zwei Firmen im Industriegebiet in Mülheim-Kärlich einzubrechen. Zunächst versuchten die Täter in eine Firma für Elektroarbeiten und -installation, im Bereich der Gebrüder-Pauken-Straße, Mülheim-Kärlich, einzubrechen. Hier blieb es jedoch beim Versuch. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in ...

