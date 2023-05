Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in mehrere Firmen im Industriegebiet

Mülheim-Kärlich (ots)

In der Nacht vom 12.05.2023, 20:00 - 13.05.2023, 08:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in zwei Firmen im Industriegebiet in Mülheim-Kärlich einzubrechen.

Zunächst versuchten die Täter in eine Firma für Elektroarbeiten und -installation, im Bereich der Gebrüder-Pauken-Straße, Mülheim-Kärlich, einzubrechen. Hier blieb es jedoch beim Versuch.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in unmittelbarer Nähe zum ersten Tatort. Hier versuchten die Täter in eine Gleisbaufirma, die sich in der Carl-Benz-Straße, Mülheim-Kärlich befindet, einzubrechen. Hierbei wurden Stirnlampen, ein Staubsauger sowie Bargeld entwendet. Der Sachschaden liegt in einem niedrigen fünfstelligen Euro Bereich.

Die Polizei bitte Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Täter/ Fluchtmitteln machen können, sich bei der Polizei in Andernach zu melden. Kontaktdaten: 02632- 921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell