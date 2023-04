Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Einbrüche in Bäckereien

Beute machte ein Unbekannter am Dienstag in Ochsenhausen.

Gegen 23 Uhr hebelte ein Unbekannter die Schiebetür an einer Bäckerei in der Biberacher Straße auf. Im Innern machte er sich auf die Suche nach Brauchbarem. In einem Schrank fand er Geld. Damit flüchtete er unerkannt. Etwa 30 Minuten später, gegen 23.30 Uhr, wurde die Schiebetür an einer weiteren Bäckerei in der Poststraße aufgehebelt. Im Innern durchsuchte der Einbrecher mehrere Schubladen und Kassen. Eine Kasse und Wechselgeld nahm er mit. Beim Versuch, sich aus der teilweise geöffneten Eingangstür herauszudrücken, fiel die Kasse zu Boden. Das darin befindliche Münzgeld ebenso. Auch hier konnte er unerkannt flüchten. Der Polizeiposten Ochsenhausen (Telefon 07352/202050) hat die Ermittlungen aufgenommen und geht davon aus, dass derselbe Täter für beide Einbrüche verantwortlich ist. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise Hinweise geben können.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

