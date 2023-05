Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Abschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B421 zwischen Kirchberg und Kappel

Kirchberg(Hunsrück) / Reckershausen (ots)

Am 12.05.2023 ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B421 zwischen Kirchberg/Hunsrück und Kappel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 39-jähriger Verkehrsteilnehmer die B421 mit seinem Fahrzeug aus Richtung Kirchberg kommend in Richtung Kappel. Mehrere 100 Meter vor der Abfahrt zur L228 kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Der Fahrzeugführer erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen, die entgegenkommende 53-jährige Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt. Die Polizei Simmern führt die Ermittlungen zur bisher unklaren Unfallursache. Neben der Polizei waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Straßenmeisterei an den Einsatzmaßnahmen beteiligt. Die B421 war in diesem Bereich bis ca. 19:45 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell