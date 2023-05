POL-PDKO: Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B421 zwischen Kirchberg und Kappel

Braubach (ots) - Am Mittwoch, 10.05.2023 kam es gegen 06:38 Uhr in Braubach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein Radfahrer befuhr die Straße Im Wiesengrund bergab in Richtung der Schlierbachstraße, als ihm ein silberfarbener PKW auf dessen Fahrbahnseite entgegenkam. Infolgedessen musste der Fahrradfahrer ausweichen und kam dabei zu Fall. Hierbei ...

mehr