Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer -Nachtragsmeldung-

Andernach (ots)

Nach den bisherigen pol. Ermittlungen wollte der 45-jährige Unfallverursacher, aus der VGV Mendig, mit seinem PKW von der Buchenstraße nach links auf die Straße Aktienstraße in Fahrtrichtung Andernach abbiegen. Hierbei übersah er die 18-jährige Motorradfahrerin die die Aktienstraße aus Richtung Andernach in Richtung des OT Andernach- Miesenheim befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß in dessen Verlauf die Motorradfahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt wurde. Die Motorradfahrerin wurde mittels Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde auch die Feuerwehr Andernach verständigt. Zur Unfallaufnahme und Spurensicherung war ein Polizeihaubschrauber im Einsatz. Nach temporärer Sperrung der Unfallstelle für den Verkehr, wurde dieser später einspurig im Rahmen der Verkehrsregelung an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die PI Andernach bittet, dass sich weitere Unfallzeugen des Verkehrsunfalles bei der hiesigen Dienststelle melden. Kontaktdaten der PI Andernach: 02632-9210.

