Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Fahrzeuge zerkratzt/Graffiti an Zaun gesprüht

Iserlohn (ots)

In der Arnsberger Straße hat ein unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 06:00 und 15:45 Uhr drei Autos zerkratzt. Vermutlich wurde dazu ein spitzer Gegenstand genutzt. Täterhinweise liegen der Polizei nicht vor. (schl)

Ein Graffiti wurde durch einen unbekannten Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einen Zaun am Meisenweg gesprüht. Die silberne Farbe wurde durch den Eigentümer am Morgen festgestellt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell