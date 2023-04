POL-MK: Wasserpumpe von Anhänger gestohlen

Altena (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte einen Gasgrill der Marke Enders von einem Grundstück Am Grünen Weg entwendet. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Altena unter 02352/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

