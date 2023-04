POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Halver (ots) - Bezugsmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Halver und Breckerfeld vom 18.04.2023 - 22.32 Uhr Zur möglichen Ursache des Unfalls am Dienstagnachmittag in Halver-Hürxtal können bisher keine Angaben gemacht werden. Bei dem getöteten Pkw-Fahrer handelt es sich um einen 36-jährigen Hagener. Seine gleichaltrige Ehefrau schwebt weiter in Lebensgefahr. Die 55-jährige Fahrerin des Sattelschleppers sowie ...

