POL-MK: Polizei ins Bahnhofsgebäude umgezogen

Altena (ots)

Altena hat seit heute eine "Bahnhofswache": Am frühen Morgen kamen Techniker und Möbelpacker und brachten die letzten Möbel und Ausrüstungsgegenstände auf die andere Lenneseite. Nach fast 43 Jahren am Stapel kehrt die Wache zurück zur B 236, in einen Nebentrakt des Bahnhofs.

Polizeihauptkommissar Jens Naumann enthüllte am frühen Nachmittag den Schriftzug über dem Eingang der modern eingerichteten Dienststelle. An der Bahnhofstraße 24 liegt die Wache jetzt verkehrsgünstig und hochwassersicher. Einwohner können zum Beispiel Anzeigen erstatten oder Hinweise geben. Die Bezirksbeamten haben dort ihre Büros. Rund um die Uhr starten von dort Streifenwagen. Zum Wachbereich gehört neben der Burgstadt auch die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde. (cris)

