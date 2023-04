Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen nach Raubüberfall gesucht

Iserlohn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein unbekannter Täter, gegen 00:00 Uhr, eine Spielhalle in der Sofienstraße ausgeraubt. Der Unbekannte betrat die Halle und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld von einer Angestellten. Mit dem Geld in einer durchsichtigen Plastiktüte flüchtete er anschließend fußläufig in Richtung Theodor-Heuss-Ring. Er konnte im Rahmen der sofortigen Fahndung durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- 22-27 Jahre alt - ca. 170 cm groß - normale Statur - schwarzes Wolltuch als Maskierung - bordeauxfarbener Hoodie - trug Kapuze - schwarze Jogginghose mit Streifen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Täter vor, während oder nach der Tat beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

